На Сумщині у шкільній їдальні вибухнув електроводонагрівач

10:54, 18 червня 2011
Кримінал
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Жертв та постраждалих немає

Київ. 18 червня. УНІАН. У м. Буринь Сумської області в приміщенні їдальні (одноповерхова прибудова до основної будівлі) загальноосвітньої школи стався вибух електричного водонагрівача без послідуючого горіння.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, унаслідок вибуху в їдальні зруйновано цегляні перегородки, пошкоджено вікна та двері. Жертв та постраждалих немає. Причина вибуху та матеріальні збитки встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Сумській області.

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