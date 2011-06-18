Правоохоронці України та Польщі підписали спільну заяву по Євро-2012
12:36, 18 червня 2011Кримінал
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Щодо забезпечення правопорядку
Київ. 18 червня. УНІАН. Вчора в Києві під час засідання українсько-польської міжурядової Робочої групи у справах координації безпеки під час Євро-2012 піж правоохоронцями України та Польщі було підписано спільну заяву щодо забезпечення правопорядку під час проведення футбольного чемпіонату.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час зустрічі сторони також обмінялися думками щодо функціонування центрів обміну інформацією.
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