У Києві скоєно збройний напад на АЗС

Київ. 21 червня. УНІАН. Сьогодні вночі у Києві було скоєно розбійний напад із застосуванням зброї на АЗС.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, о 3.00 по спецлінії 102 надійшло повідомлення про напад на АЗС у Деснянському районі столиці на вулиці Ватутіна.

Попередньо встановлено, що молодий чоловік, віком 25-30 років, увірвався на територію АЗС, зробив два постріли у повітря з пістолета та викрав з каси 598 гривень, після чого втік.

На місці події вилучено дві гільзи, які направлено на експертизу.

Вживаються оперативні заходи щодо встановлення і затримання нападника.

Порушено кримінальну справу за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.