За наругу над могилою Невідомого солдата порушено справу
На вогні смажили яєчню
Київ. 22 червня. УНІАН. Слідчий відділ Печерського райуправління міліції Києва порушив кримінальну справу за фактом наруги над могилою Невідомого солдата у зв’язку з появою в Інтернеті відеоролика, в якому троє невідомих чоловіків на вогні смажать яєчню.
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Києві.
«Фактову кримінальну справу порушено за ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України», - поінформували в Главку.
Наразі вживаються заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.
Разом з тим з’ясовується питання щодо автентичності відео ролика, додали в ГУ МВС.
Як повідомлялося, вчора в Інтернеті з’явився відеоролик, в якому показано, як чоловіки смажать три яєчні на вічному вогні у столичному Парку слави.
Зазначалося, що це є акцією на підтримку 20-річної активістки ”Братства” Ганни Сінькової, яка взимку смажила яєчню на Вічному вогні. Вона вже з березня знаходиться в СІЗО.