На Сумщині порушено кримінальну справу проти прикордонника

Суми. 22 червня. УНІАН. У Сумській області за матеріалами СБУ порушено кримінальну справу щодо керівника одного з відділів Державної прикордонної служби, який штучно покращував показники службової діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ у Сумській області, начальник одного з відділів прикордонної служби з метою покращення показників, зловживаючи своїм службовим становищем, надавав незаконні накази підлеглим.

У листопаді 2010 року ця службова особа, дізнавшись, що громадянин Росії у Путивлі намагається з’ясувати, де розташований встановлений пункт пропуску для перетину кордону вантажівкою, наказав підлеглим направити того у бік державного кордону України, де його було затримано як порушника. Згодом на підставі складеного адміністративного протоколу громадянина Росії було притягнуто до адміністративної відповідальності, а також за рішенням суду у нього було конфісковано автомобіль та продукти харчування, які він начебто намагався незаконно вивезти до Росії.

Зазначений факт службового правопорушення було задокументовано співробітниками СБУ.

Стосовно прикордонника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.