У Криму туристів катали на фальшивій зебрі

Київ. 23 червня. УНІАН. Кримські міліціонери відібрали у жителів Севастополя білого коня, якого перефарбували під зебру. Тепер господарі коня, які працювали в Комсомольському парку і надавали туристам і місцевим жителям можливість прокататися на незвичайній тварині, мають понести відповідальність за свій вчинок, пише газета ”Сегодня”.

Коня-”зебру” було відібрано міліціонерами в парку кілька днів тому.

Разом з ним у власників також відібрали кілька виснажених поні. Усіх тварин передано на тимчасове утримання на одну з ферм під Севастополем.

Там поні і фарбований кінь житимуть до початку судового розгляду.

За жорстоке поводження з тваринами господарям непарнокопитих загрожує відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 38 тисяч гривень (близько 135 тисяч рублів). Проте місцеві екологи вважають, що такого покарання недостатньо, і говорять на те, що в Севастополі не діє постанова Верховної Ради Криму про заборону експлуатації диких тварин з комерційною метою.

Як на даний час почувається смугастий кінь та її родичі, яких відправлено на ферму, не уточнюється. Господарі тварин поки не прокоментували ситуацію.

