У Львові студенти викрали автомобіль проректора вишу

Викрадачів затримала міліція

Львів. 23 червня. УНІАН. У Львові двоє студентів будівельного коледжу викрали автомобіль ВАЗ-2101 проректора одного з вишів міста. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, вжитими заходами викрадачів, якими виявилися двоє студентів львівського коледжу, було встановлено і затримано. Автомобіль повернено власникові.

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