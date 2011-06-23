У Львові студенти викрали автомобіль проректора вишу
15:52, 23 червня 2011Кримінал
0 0
Викрадачів затримала міліція
Львів. 23 червня. УНІАН. У Львові двоє студентів будівельного коледжу викрали автомобіль ВАЗ-2101 проректора одного з вишів міста.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, вжитими заходами викрадачів, якими виявилися двоє студентів львівського коледжу, було встановлено і затримано.
Автомобіль повернено власникові.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter