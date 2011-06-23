У Львові студенти викрали автомобіль проректора вишу

15:52, 23 червня 2011
Кримінал
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Викрадачів затримала міліція

Львів. 23 червня. УНІАН. У Львові двоє студентів  будівельного коледжу викрали автомобіль ВАЗ-2101 проректора одного з вишів міста.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних  органах, вжитими заходами викрадачів, якими виявилися двоє студентів львівського коледжу, було встановлено і затримано.

Автомобіль повернено власникові.

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