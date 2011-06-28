Санітарний лікар «погорів» на хабарі

Донецьк. 28 червня. УНІАН. У Донецькій області викрито на хабарі санітарно-епідеміологічного лікаря одного з районів.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, затриманий систематично вимагав та отримував хабарі від суб’єктів підприємницької діяльності за видачу їм дозвільних документів на торгівлю.

Правоохоронці задокументували правопорушником хабарів на 30 тис. грн.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).

Ведеться слідство.