Проти київських комунальників порушили кримінальну справу

Київ. 29 червня. УНІАН. За матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в місті Києві прокуратурою Дніпровського району столиці порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість) відносно службових осіб комунального підприємства по утриманню житлового господарства Дніпровського району.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах

Як зазначається у повідомленні, вони впродовж 2008-2009 років, отримавши від населення кошти за комунальні платежі, не здійснили передбачені перерахунки за спожиту теплову енергію для потреб центрального опалення споживачам, у яких встановлені лічильники. У результаті чого останніми зайво було сплачено понад 32 млн. грн. комунальних платежів.