На Херсонщині спалили поштове відділення

Збитки встановлюються

Херсон. 29 червня. УНІАН. У селі Сокологірне Генічеського району Херсонської області невідомі спалили поштове відділення. Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, пожежа у приміщенні центру поштового зв’язку №4 Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 28 червня о 2.15 ночі. Вогнем знищено телефонний, касовий апарат та 160 кв. м. даху. Приміщення АТС «Укртелеком» не пошкоджено. Причиною пожежі став підпал. Збитки встановлюються. На місці працювали оперативні групи міліції та управління МНС.

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