Пам’ятка від УДО для журналістів

Київ. 29 червня. УНІАН. Співробітники Управління державної охорони України суворо додержуються вимог чинного законодавства та військових статутів, поважають конституційні права і свободи громадян, жодним чином не перешкоджають професійній діяльності журналістів. Про це йдеться в інформації прес-центру УДО, розміщеній на офіційному сайті управління.

Як зазначається у повідомленні, головні завдання спеціальної служби спрямовані на забезпечення безпеки Президента України, вищих посадових осіб, а також на охорону адміністративних будівель та об`єктів органів державної влади.

До компетенції УДО України також належить охорона офіційних делегацій іноземних держав, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території.

УДО вважає свободу слова “невід’ємним принципом української демократії”, однак “особливістю діяльності спеціальних служб є те, що під час здійснення покладених на них завдань більшість питань в їхній роботі не можуть публічно обговорюватися”. Зокрема, у діяльності УДО це стосується відомостей щодо організації та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки посадових осіб та об’єктів щодо яких здійснюються державна охорона, йдеться у повідомленні.

У пам’ятці зазначається, що під час здійснення охоронного заходу “у пункті допуску для преси постійно перебуває співробітник УДО України, уповноважений взаємодіяти із представниками ЗМІ та відповідальним співробітником прес-служби, яка проводила акредитацію”. Прохід журналістів і технічних працівників проводиться відповідно до акредитації (за бейджами або за редакційними посвідченнями), у встановлений і визначений регламентом час із проведенням заходів на безпеку.

При відсутності журналіста або технічного працівника у списках акредитованих представників ЗМІ відповідальна особа прес-служби державного органу вирішує питання щодо його акредитації. Представники ЗМІ перебувають у секторі (місці), визначеному організаторами для роботи преси. Співробітник УДО України, уповноважений взаємодіяти зі ЗМІ, ознайомлює журналістів з правилами та вимогами режиму (перебувати у визначених для роботи преси місцях; не заважати вільному пересуванню посадової особи, щодо якої здійснюється державна охорона; не залишати особистих та інших речей в місцях, де присутність преси не передбачена протоколом; припиняти проведення зйомок після завершення заходу на об’єктах, щодо яких здійснюється державна охорона тощо).

“Враховуючи особливість службової діяльності, УДО України акцентує увагу працівників ЗМІ на необхідності: вчасного отримання акредитації та прибуття до місця події без запізнень; наявності документів, які посвідчують особу; дотримання встановлених правил протоколу і вимог режиму, які діють під час проведення охоронного заходу”, - сказано у повідомленні прес-центру УДО.