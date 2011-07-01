У Львові автовикрадачі поцупили «Сузукі» «з рук» власниці

14:32, 01 липня 2011
Кримінал
2 0

Скоїли напад на вулиці

Львів. 1 липня. УНІАН. У Львові двоє невідомих заволоділи автомобілем «Сузукі гранд вітара», який належить 25-річній львів’янці.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах,  на вулиці Миколайчука у Львові двоє чоловіків вирвали з рук жінки сумочку в якій знаходилися ключі від автомобіля та підбігши до припаркованої  «Сузукі» «незаконно заволоділи нею».

Автовикрадачі зникли на іномарці у невідомому напрямку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter