У Львові автовикрадачі поцупили «Сузукі» «з рук» власниці
14:32, 01 липня 2011Кримінал
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Скоїли напад на вулиці
Львів. 1 липня. УНІАН. У Львові двоє невідомих заволоділи автомобілем «Сузукі гранд вітара», який належить 25-річній львів’янці.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на вулиці Миколайчука у Львові двоє чоловіків вирвали з рук жінки сумочку в якій знаходилися ключі від автомобіля та підбігши до припаркованої «Сузукі» «незаконно заволоділи нею».
Автовикрадачі зникли на іномарці у невідомому напрямку.
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