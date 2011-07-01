У Львові автовикрадачі поцупили «Сузукі» «з рук» власниці

Львів. 1 липня. УНІАН. У Львові двоє невідомих заволоділи автомобілем «Сузукі гранд вітара», який належить 25-річній львів’янці.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на вулиці Миколайчука у Львові двоє чоловіків вирвали з рук жінки сумочку в якій знаходилися ключі від автомобіля та підбігши до припаркованої «Сузукі» «незаконно заволоділи нею».

Автовикрадачі зникли на іномарці у невідомому напрямку.