На Одещині від плавлення корпусу телевізора загинули дві дитини
10:28, 04 липня 2011Кримінал
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Отруїлися випарами
Київ. 4 липня. УНІАН. Вчора о 7.30 у смт Овідіополь Одеської області у приватному житловому будинку загинули дві дитини (2008 і 2010 р.н.).
Попередня причина загибелі – отруєння токсичними відходами внаслідок плавлення корпусу телевізора, повідомляє прес-служба МНС.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.
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