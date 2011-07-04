На Одещині від плавлення корпусу телевізора загинули дві дитини

Отруїлися випарами

Київ. 4 липня. УНІАН. Вчора о 7.30 у смт Овідіополь Одеської області у приватному житловому будинку загинули дві дитини (2008 і 2010 р.н.). Попередня причина загибелі – отруєння токсичними відходами внаслідок плавлення корпусу телевізора, повідомляє прес-служба МНС. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.

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