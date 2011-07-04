На Львівщині за дві доби зафіксовано три самогубства

17:25, 04 липня 2011
Кримінал
0 0

Самогубці стрибали з багатоповерхівок

Львівська область. 4  липня. УНІАН. 1 та 3 липня у Львівській області було зареєстровано три випадки самогубства.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 3 червня зі сходової клітки 9-го поверху житлового будинку на вулиці Кульпарківській у Львові вистрибнув 25-річний  чоловік, який загинув на місці події.

Трагічно закінчився «політ» 35-річної жінки з вікна власної квартири на 9-му поверсі будинку, що на вулиці Широкій у Львові. Як було встановлено, 1 липня  у такий спосіб жінка звела порахунки з життям.

Цього ж дня, 1 липня,  самогубство було зафіксовано у місті Червонограді Львівської області. 61-річний чоловік  покінчив життя самогубством вистрибнувши з балкону власної квартири на 6-му поверсі житлового будинку на вулиці Львівській.

Обставини, які спонукали  людей до скоєння самогубства, з’ясовуються.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter