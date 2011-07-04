Аби стати суддею, треба бути сином судді

Київ. 4 липня. УНІАН. За допуск до іспитів на посаду судді необхідно заплатити 100 тисяч доларів. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Стретович в ефірі 5 каналу.



"Я мушу сказати телеглядачам те, що мені було відомо до цього. Коли побачив прізвище людини, з якою я спілкувався. То для того, щоб почати розмову і стати суддею, розмову варто було б починати зі 100 тисяч доларів", - зазначив він. "Він мені бідкався про те, що уявляєте, до чого дійшли, для того, щоб допустили до екзаменів стартова ціна 100 тисяч доларів", - розповів Стретович. "Очевидно, вона спрацювала. Тому що я бачу там знайоме прізвище тієї людини, яка зі мною говорила", - додав він.



Як відомо, серед переможців конкурсу на майбутніх суддів виявилося багато дітей чинних керівників судів.Вища кваліфікаційна комісія суддів закінчила обробку тестових робіт кандидатів в судді - відібрали 687 кандидатів з 3400 на 686 вакантних посад.



Зокрема, добре склали тести: син голови Львівського апеляційного суду Андрій Государський - 92 бали, 89 балів. Син екс-судді Верховного суду України Руслан Жук – 93 бали, 79 балів. Син екс-голови Конституційного суду України Артем Селівон – 91 бал, 82 бали.



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