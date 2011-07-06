Могильов каже, що ДАІ втратить близько 500 мільйонів без техогляду
10:47, 06 липня 2011Кримінал
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Якщо ухвалять відповідний закон
Київ. 6 липня. УНІАН. Державна автоінспекція втратить близько півмільярда гривень в результаті скасування техогляду автомобілів.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов перед початком засідання уряду, коментуючи ухвалення відповідного закону.
"Близько півмільярда гривень ДАІ втратить в результаті прийняття цього закону", - сказав він
"Але я сподіваюся, що в бюджеті знайдуть кошти на компенсації цих втрат", - додав Могильов.
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