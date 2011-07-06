Справу начальника київського річпорту передано в суд

Київ. 6 липня. УНІАН. До суду направлено справу відносно голови правління ВАТ «Київський річковий порт».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури міста Києва, Київською транспортною прокуратурою 8 червня 2011 року було порушено кримінальну справу відносно голови правління ВАТ «Київський річковий порт» за безпідставну невиплату заробітної плати працівникам, внаслідок чого виникла заборгованість по виплаті зарплатні на понад 1 млн. грн. (ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України). А також – за умисне ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів у розмірі 1,9 млн. грн. (ч. 2 ст. 212-1 КК України).

30 червня поточного року дана кримінальна справа з обвинувальним висновком була скерована до суду.

Водночас прокуратура зазначає, що на сьогодні уже погашено заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками ВАТ «Київський річковий порт» та заборгованість до фондів соціального страхування.