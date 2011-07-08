Верховна Рада заборонила валютні кредити

Київ. 8 липня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 226 із 355 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом удосконалено процедуру банкрутства шляхом усунення недоліків і невизначеностей, що містяться у законі про банкрутство.

Посилено гарантії захисту прав та інтересів кредиторів боржника у процедурі відновлення його платоспроможності або визнання банкрутом та створення рівних і справедливих умов задоволення вимог усіх категорій кредиторів.

Законодавчо закріплено вимоги щодо необхідності повідомлення арбітражним керуючим комітету кредиторів про час, місце та умови продажу заставного майна (шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення).

Удосконалено процедуру звернення стягнення на майно боржника, а також удосконалено процедуру продажу права вимоги за кредитними договорами шляхом встановлення можливості процесуального правонаступництва при заміні сторони у судовому процесі у випадку відступлення права вимоги за кредитними договорами; можливості розкриття банківської таємниці за простроченими кредитами особам, з якими укладаються договори про відступлення права вимоги до клієнта за простроченими кредитами.

Законом уточнюється, що особі, яку виселяють, надається постійне житлове приміщення, зазначене в рішенні суду або постанові прокурора.

Законодавчо забороняється надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України.

Також збільшується перелік вартості кредитних умов, що зобов’язаний повідомити кредитодавець перед укладенням договору про надання споживчого кредиту, а саме: орієнтовна сукупна вартість кредиту з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартість всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов`язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту.

Законом встановлюється, що споживач не зобов’язаний сплачувати кредитодавцеві додаткові комісії разом із зазначеними в діючому законодавстві будь-якими зборами, відсотками або іншими вартісними елементами кредиту, що не були зазначені у договорі.

Встановлюється, що кредитодавець не має права встановлювати у договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою не визначенні діючим законодавством.

Кредитодавець не має права відмовити споживачу у прийнятті платежу при достроковому поверненні споживчого кредиту, а також не має права встановлювати споживачу будь-яку плату при достроковому поверненні споживчого кредиту.

Народний депутат від НУ-НС Станіслав АРЖЕВІТІН наголосив, що виселення із житла тих, хто не сплачує кредит, «може бути тільки за рішенням суду». У разі підписання даного закону його дія не розповсюджуватиметься на договори, які були до його ухвалення.