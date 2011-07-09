Підприємці планували влаштувати вибухи у Києві

Київ. 9 липня. УНІАН. На початку квітня 2011 року двоє мешканців Київської області (обидва приватні підприємці, один з них вже мав конфлікт з законом, в результаті чого був засуджений), з метою порушення громадської безпеки, залякування населення та привернення уваги громадськості до неналежної, на їх думку, підготовки влади до проведення Євро-2012, вирішили вчинити терористичний акт - декілька вибухів на території м. Києва.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, виготовивши три саморобні вибухові пристрої, які повинні приводитися в дію за допомогою мобільних телефонів, в ніч на 7 квітня (до речі, велике релігійне свято - Благовіщення) вказані особи приїхали в Голосіївський район Києва, де в дворі між багатоповерхівками заклали ці пристрої під два автомобілі та під сміттєвий контейнер. Від'їхавши певну відстань, здійснили декілька дзвінків з мобільного телефону для приведення вибухових пристроїв в дію, однак останні не спрацювали.

Через декілька годин працівниками міліції з-під автомобілів та сміттєвого контейнера вибухові пристрої було вилучено, а через два дні було затримано одного зі зловмисників, ще через кілька днів - іншого. Обох взято під варту.

Відповідно до висновку вибухотехнічної експертизи предмети, вилучені під час огляду місця події, відносяться до саморобно-виготовлених вибухових пристроїв з електричним способом приведення в дію; орієнтована потужність при їх спрацюванні могла складати близько 700 гр. в тротиловому еквіваленті.

Слідчим відділом Голосіївського райуправління ГУМВС України в місті Києві порушену кримінальну справу, за обвинуваченням вказаних осіб у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України (замах на терористичний акт та незаконне поводження з вибуховими речовинами).

8 липня 2011року кримінальну справу передано до прокуратури Голосіївського району міста Києва для затвердження обвинувального висновку та подальшого спрямування до суду.