Депутата Ландіка затримано в Росії

Київ. 10 липня. УНІАН. Депутат Луганської міськради Роман Ландік затриманий в неділю під Краснодаром (РФ).

Про це повідомило газеті "Сегодня" джерело в міськуправлінні міліції Луганська.

Як повідомлялося, в Ландік був оголошений в розшук у зв`язку з відсутністю його за місцем проживання.

4 липня близько третьої години ночі в приміщенні ресторану "Баккара" в Луганську він побив дівчину. Скандальне відео з камер спостережень потрапило в інтернет.

Роман Ландік є сином народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка. Останній пригрозив журналістам судовими позовами за те, що вони оприлюднили інформацію про інцидент.

7 липня щодо Ландіка було порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого частиною 3 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.