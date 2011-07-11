Порушено справу проти посадовців КП “Бровариводоканал”
Завдали збитків на 607 тис. грн.
Київ. 11 липня. УНІАН. Прокуратурою порушено справу відносно службових осіб комунального підприємства Київської обласної ради “Бровариводоканал”, які завдали збитків державі на суму понад 607 тисяч гривень.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на Київщині за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в області, Броварською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення) відносно службових осіб комунального підприємства Київської обласної ради “Бровариводоканал”.
Вони у 2008 році завищили обсяг виконаних робіт з реконструкції та ремонту колектора водопровідних очисних споруд, чим завдали збитки державі на суму понад 607 тисяч гривень.