Прес-конференція про події у Дніпропетровській виправній колонії ДВК 89

Прес-конференція відбудеться 12.07.2011 в інформагентстві УНІАН (Київ, вул. Хрешатик, 4) о 13 год. 30 хв. Прес-конференцію проводить правозахисник і колишній політв'язень Ігор Гаркавенко. Участь у заході візьмуть:

Правозахисники: Володимир Чемерис, Володимир Лесик, Артем Бєлов, координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій Діденко. Контактні телефони: 063 040 57 26, 093 985 25 74.



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