Прес-конференція про події у Дніпропетровській виправній колонії ДВК 89
08:00, 12 липня 2011Кримінал
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Прес-конференція відбудеться 12.07.2011 в інформагентстві УНІАН (Київ, вул. Хрешатик, 4) о 13 год. 30 хв.
Прес-конференцію проводить правозахисник і колишній політв'язень Ігор Гаркавенко.
Участь у заході візьмуть:
Правозахисники: Володимир Чемерис, Володимир Лесик, Артем Бєлов, координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій Діденко.
Контактні телефони: 063 040 57 26, 093 985 25 74.
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