У Вінниці хуліган покусав міліціонера

Вінниця. 12 липня. УНІАН. У Вінниці під час затримання 31-річний хуліган покусав міліціонера.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Ввечері, коли співробітник міліції повертався додому, він побачив, як двоє молодиків чіплялися до чоловіка віком 55-60 років. На зупинці поряд стояли багато людей, які підняли галас, однак ніхто не зателефонував до міліції. Правоохоронець підбіг до нападників і став між ними, наказав припинити бійку, представившись працівником міліції. Проте хулігани почали бити вже й співробітника правоохоронних органів. Він повалив на землю одного зі зловмисників, той почав пручатися, декілька разів вдарив міліціонера в обличчя і вкусив за руки, намагаючись звільнитися. Жінка з натовпу викликала міліцію, вона ж єдина з усіх свідків погодилася дати свідчення.

Тим часом потерпілий чоловік втік, залишивши свого захисника одного з двома хуліганами. Другому нападнику теж вдалося втекти.

Після надходження на «102» повідомлення на місце пригоди прибули працівники спецпідрозділу «Беркут». Затриманий намагався від них відбиватися, чинив непокору, бив ногою по службовому автомобілю.

Працівнику міліції першу допомогу надавали лікарі швидкої допомоги – у нього констатували забій м’яких тканин обличчя, кусані рани обох рук.

31-річного затриманого, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, доставили до Замостянського районного відділу міліції Вінниці.

У діях підозрюваного вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) та ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу).

Міліція шукає другого хулігана і потерпілого, свідчення якого необхідні для слідства.

