У Донецькій області при отриманні хабара затримано митника
10:52, 19 липня 2011Кримінал
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Затримали співробітники УБОЗу
Донецьк. 19 липня. УНІАН. У Донецькій області при отриманні хабара затримано співробітника Східної митниці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, встановлено, що працівник митниці вимагав і отримав хабар у розмірі 2,5 тис. доларів за швидке й безперешкодне проведення митного оформлення експортно-імпортних вантажів.
Затримання підозрюваного проводилося співробітниками Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Донецькій області.
Стосовно митника прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України.
Підозрюваний утримується під вартою. Ведеться досудове слідство.
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