У Донецькій області при отриманні хабара затримано митника

Затримали співробітники УБОЗу

Донецьк. 19 липня. УНІАН. У Донецькій області при отриманні хабара затримано співробітника Східної митниці. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, встановлено, що працівник митниці вимагав і отримав хабар у розмірі 2,5 тис. доларів за швидке й безперешкодне проведення митного оформлення експортно-імпортних вантажів. Затримання підозрюваного проводилося співробітниками Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Донецькій області. Стосовно митника прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України. Підозрюваний утримується під вартою. Ведеться досудове слідство.

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