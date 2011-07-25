У Севастополі призупинено роботу дитячих таборів

Севастополь. 25 червня. УНІАН. У Севастополі через недотримання норм пожежної безпеки співробітники МНС винесли постанови про призупинення роботи трьох установ - дитячих таборів на базі шкіл-інтернатів №1 і №2, в які на літо приїхали відпочивати діти з різних міст України і Росії, і будинки пристарілих.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у місті Севастополі.

При цьому в МНС уточнили, що «незважаючи на заборону, школи-інтернати продовжують свою діяльність». «За незаконну роботу інспектори МНС склали протокол на керівництво, і в черговий раз опечатали установи до усунення всіх порушень протипожежної безпеки. Їх у школах-інтерна нарахували більше 25», - йдеться у повідомленні прес-служби.

В Управлінні також додали, що після трагічного випадку на Рівненщині, коли у вогні загинули 16 людей похилого віку, інспектори МНС Севастополя вже побували з перевірками на 73 об`єктах соціального обслуговування населення - у будинку пристарілих, дитячих таборах, установах охорони здоров`я, підприємствах громадського харчування, а також у місцях проведення масових заходів. У першу чергу інспектори МНС звертали увагу на стан електричних мереж, шляхів евакуації, стан первинних засобів пожежогасіння.

Крім того, за інформацією прес-служби, складено 27 адміністративних протоколів на порушників. Перевірки проводитимуться до кінця липня, повідомили в МНС.