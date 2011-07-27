Чи вживають українці наркотики?

Київ. 27 липня. УНІАН. Більшість українців стверджують, що ніколи не вживали наркотики.

Про це свідчать передані УНІАН дані опитування, проведеного в липні Інститутом Горшеніна.

Зокрема наголошується, що 81,8% опитаних українців стверджують, що не мають досвіду вживання наркотиків. Зізналися в тому, що мають такий досвід, 3,9% респондентів, а 14,3% - відмовилися дати відповідь на це запитання.

Згідно з опитуванням, переважна більшість українців (87,6%) вважають наркоманію серйозною проблемою для країни. Не бачать у цьому проблеми 5,3% опитаних, а 7,1% - відмовилися відповідати на поставлене запитання.

Більшість українців (74,9%) не згодні з тим, що слабкі наркотичні речовини безпечні для здоров'я і можуть вільно продаватися, як тютюн і алкоголь. З них 44,8% точно не згодні з таким твердженням, а 30,1% - швидше не згодні. При цьому 17,8% респондентів згодні з таким твердженням і не вважають слабкі наркотичні речовини небезпечнішими, ніж алкоголь і сигарети. З них відповідь «швидше згодні» обрали 13,1%, «точно згодні» - 4,7%. Важко відповісти на це запитання – 7,3% опитаних.

Більше половини громадян України (56,8%) вважає, що зменшити кількість наркозалежних людей можна за допомогою посилення контролю за продажем наркотичних і психотропних препаратів. Вважають, що це можна зробити за допомогою посилення кримінальної відповідальності за вживання наркотиків 35,4%, примусового лікування наркоманів – 30,5% респондентів. Вірять у те, що зменшити кількість наркоманів допоможе посилення пропаганди здорового способу життя 21,8% опитаних, а 8,7% вважають, що для цього варто легалізувати легкі наркотики. При цьому 7,4% громадян України стверджують, що зменшити кількість наркоманів неможливо, 5,2% пропонують ставитися до наркозалежних толерантно, а 4,6% - важко відповісти на поставлене запитання.

Більшість українців (79,6%) вважають заходи, що вживаються правоохоронними органами для боротьби з наркоманією, недостатніми. З них 45,4% обрали варіант відповіді «точно ні», а 34,2% - «швидше ні» на поставлене запитання. Вважають, що правоохоронні органи роблять усе необхідне для боротьби з наркоманією, 18,6% респондентів. З них відповідь «швидше так» дали 10,2%, «саме так» - 8,4% опитаних. Важко відповісти на це питання – 1,8% громадян України.

Більшість українців (79,1%) вважають, що правоохоронним органам слід посилити боротьбу з незаконним оборотом наркотиків. З них 43,2% обрали варіант відповіді «швидше так», 35,9% - «саме так». Не бачать необхідності в посиленні боротьби з незаконним оборотом наркотиків 16,0% респондентів. З них відповідь «швидше ні» дали 9,8%, «точно ні» - 6,2% опитаних. Важко відповісти на дане питання – 4,9% громадян України.

***Інститут Горшеніна проводив телефонне опитування на тему: «Наркоманія в Україні» з 23 по 25 липня 2011 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 800 респондентів, старше 16 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,8%.