Херсонський губернатор став шерифом

Херсон. 27 липня. УНІАН. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола КОСТЯК став шерифом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний нагрудний знак під №1 було сьогодні вручено М.КОСТЯКУ на колегії ОДА.

Вручив губернатору такий незвичний знак керівник Херсонського обласного центру зайнятості Євген ЄРАШОВ як подяку за активну підтримку зі сторони губернатора в реалізації спільного проекту обласного центру зайнятості, облдержадміністрації та облуправління МВС із підготовки громадських помічників міліції.

За словами Є.ЄРАШОВА, багато в чому завдяки губернатору з березня цього року в регіоні, в основному в сільській місцевості, працюють 620 таких фахівців, яких в області називають шерифами, за схожість функціональних обов`язків із їхніми заокеанськими колегами.

Приймаючи незвичну відзнаку, М.КОСТЯК повідомив, що тепер він буде «головним поганяйлом області», й підкреслив, що знак хоча й блищить, але не золотий, тому вимоги закону про корупцію не порушено.

Як повідомляв УНІАН, вказаних працівників було перепідготовлено з числа безробітних за спеціальною програмою служби зайнятості із залученням фахівців МВС. Основні функції херсонських «шерифів» - сприяти працівникам міліції у виконанні правоохоронних функцій, а також деякі адміністративні функції – стежити за дотриманням чистоти на дорогах області й у населених пунктах.