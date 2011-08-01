Львівська міліція заговорила польською мовою
13:18, 01 серпня 2011Кримінал
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На черзі - англійська
Львів. 1 серпня. УНІАН. Львівська міліція розповідає про підготовку до Євро-2012 тепер вже і польською мовою.
Офіційний сайт ГУ МВС України у Львівській області два тижні тому запустив польську версію сайту.
На головній сторінці сайту розміщені новини на тему підготовки львівських міліціонерів до Євро-2012.
Як повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук, з вересня планується запустити англійську версію сайту.
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