Ректора вишу за хабар у 36 тис. грн. суд оштрафував на 10 тис. грн.

10:46, 06 серпня 2011
Кримінал
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Прокуратура готує апеляцію

Херсон. 5 серпня. УНІАН. Ректора херсонського вишу за хабар у 36 тисяч гривень суд оштрафував на 10 тисяч гривень.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, вироком Суворовського районного суду міста Херсон ректор одного з вищих навчальних закладів обласного центру, за хабар у розмірі 4,5 тисячі доларів, засуджена за ст.368 ч.1 КК України до сплати штрафу в розмірі 10,2 тисячі гривень з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з функціями організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими терміном на 2 роки.

Прокуратурою Херсонської області готується апеляція про відміну вироку через м`якість призначеного покарання.

Як повідомляв УНІАН, ректор одного з вищих навчальних закладів Херсона була затримана 16 травня цього року за отримання хабара в розмірі 4,5 тис. дол. за сприяння в прискоренні попереднього захисту і захисту дисертації на отримання наукового ступеня – кандидат наук. Працівники УДСБЕЗ УМВС задокументували факт отримання хабара в сумі 1,5 тис. грн. і 4,5 тис.дол. вказаним посадовцем у службовому кабінеті. Гроші було вилучено, опечатано і додано до матеріалів кримінальної справи як речові докази.

За фактом отримання хабара прокуратурою області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого в.368 ч.2 КК України.

 

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