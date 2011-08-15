На Київщині мисливець з необережності застрелив чоловіка
09:32, 15 серпня 2011Кримінал
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Киянин застрелив жителя Обухова
Київ. 15 серпня. УНІАН. У Бориспільському районі Київської області на річці Дніпро під час полювання 36-річний киянин з власної необережності застрелив 36-річного жителя міста Обухів.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, інцидент стався 13 серпня.
Мисливця затримано. Зброю вилучено.
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