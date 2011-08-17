За порушення в експлуатації шахт звільнено директорів підприємств

Київ. 17 серпня. УНІАН. За порушення контролю за безпечною експлуатацією вугільних шахт звільнено трьох директорів підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

«На моє доручення Міністерство енергетики та вугільної промисловості вже зараз запровадило на шахтах особливий режим посиленого контролю за безпечною експлуатацією підприємств. До речі, за порушення вимог цього наказу вже звільнено трьох директорів», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що одним із головних напрямків роботи уряду є забезпечення безпеки роботи шахтарів. «Безвідповідальність керівників вугільних підприємств, незадовільне технічне озброєння і відсутність об’єктивного контролю за безпекою підземних робіт змушують уряд негайно втрутитись і нарешті розрубати цей гордіїв вузол», - заявив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що на сьогоднішньому засіданні уряду будуть розглянуті висновки і пропозиції провідних експертів з аналізу стану справ у сфері безпеки на вугільних шахтах. Зокрема, будуть розглянуті способи вирішення цих проблем. «Розвиток такого складного питання на засіданні уряду - це початок масштабної кропіткої багатофакторної роботи», - наголосив глава уряду.

Він зазначив, що у сфері вугільної безпеки треба підвищити рівень відповідальності керівників, а також дисципліну.