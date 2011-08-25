На Львівщині град розміром з куряче яйце пошкодив сотні будівель

Львівська область. 25 серпня. УНІАН. 24 серпня у Львівській області кілька сіл Сколівського району були бомбардовані градом розміром, як куряче яйце (діаметр градин становив 3 – 5 сантиметрів).

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, сильний градопад, який тривав близько 10 хвилин, розпочався о пів на третю дня. Найбільше від стихії потерпіли села Крушельниця, Підгородці, Урич Сколівського району.

У селі Крушельниця град пошкодив 235 житлових будинків, школу, шкільну їдальню, сільську амбулаторію, котельню сільської ради та приватну аптеку. У Підгородцях були атаковані стихією 90 житлових будинків та дитячий садочок. У селі Урич пошкоджено опадами граду 40 будинків та Народний дім.

«За словами жителів, які були очевидцями цієї літньої аномалії, якби град падав ще принаймні 5 хвилин, то рятувати уже б було нічого», - наголошується у повідомленні.

Протягом дня 25 серпня депутатами місцевих рад планується здійснити подворовий обхід постраждалих домогосподарств та скласти відповідні акти про пощкодження. Також буде проведено засідання районної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для визначення шляхів ліквідації наслідків негоди, - інформує прес-центр обласного МНС.