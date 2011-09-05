У Харкові голова товариства мисливців і рибалок попався на хабарі

Харківська область. 5 вересня. УНІАН. У Харкові затримали за хабарництво голову Харківської міжрайонної організації “Українське товариство мисливців і рибалок”, який вимагав хабар за безпідставну видачу 13 членських квитків вказаного товариства, які надають право пільгового полювання на території мисливських угідь.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами сектору ДСБЕЗ Московського райвідділу Харківського міськуправління внутрішніх справ прокуратурою Московського району міста Харкова порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно голови Харківської міжрайонної організації “Українське товариство мисливців і рибалок”.

Він вимагав та отримав 12,6 тисяч гривень хабара від жителя міста Харкова за безпідставну видачу 13 членських квитків вказаного товариства (надає право пільгового полювання на території мисливських угідь).