Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на перший день жовтня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,72 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 1 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,68 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,72 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,68/44,73 грн/дол., а до євро - 50,74/50,77 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 30 вересня знизився на 7 копійок і складав 45,09 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,57 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 14 копійок і становив 51,34 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,67 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 20 копійок і становив 44,95 гривні за долар, а курс євро в банку знизився на 25 копійок і складав 51,20 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: