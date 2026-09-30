Ізраїль тихо саботує продаж С-400 від Туреччини в ОАЕ, - Forbes

Позбувшись С-400, Туреччина зможе купувати американські винищувачі F-35, чого Ізраїль дуже не хоче.

Ізраїль закликав Об'єднані Арабські Емірати не купувати російські ракетні системи С-400 у Туреччини. Як пише Forbes, Ізраїль прагне, щоб Анкара залишалася з цією зброєю на руках та під санкціями США за володіння нею, а отже не могла найближчим часом придбати винищувач-невидимку F-35 Lightning II.

Зазначається, що придбання Еміратами систем С-400 могло б забезпечити ще один стратегічний рівень у вже розгалуженій, диверсифікованій та багаторівневій протиповітряній обороні Абу-Дабі.

Водночас, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не приховує своєї рішучої незгоди з придбанням Туреччиною будь-яких винищувачів F-35, називаючи це загрозою безпеці Ізраїлю та регіональному балансу сил.

Відео дня

Турецькі ЗМІ повідомляють, що ізраїльський уряд умовляє Абу-Дабі проти прийняття будь-якої пропозиції Туреччини щодо викупу російського ЗРК.

У статті турецькомовної газети Haber7 мовиться, що причина, чому угода з Еміратами не була завершена, "не походить з Росії": Анкара та Москва досягли спільної домовленості з цього питання. Посилаючись на інформацію, отриману з невказаного джерела, вказується, що справжньою причиною затримки було те, що Ізраїль закликав ОАЕ не втілювати попередні домовленості.

"Ізраїлю, який має значний вплив на Об’єднані Арабські Емірати, досі вдавалося перешкоджати керівництву країни прийняти остаточне рішення щодо С-400", - йдеться у статті.

У виданні нагадали, що військові зв'язки між Ізраїлем та ОАЕ зміцнилися під час війни в Ірані. Оскільки ОАЕ зазнали основного удару іранських ракетних атак та атак безпілотників, Ізраїль вперше в історії розгорнув одну зі своїх систем протиповітряної оборони "Залізний купол" разом з операторами в цій арабській країні для посилення її оборони.

"У будь-якому разі, Ізраїль, безсумнівно, віддав би перевагу Туреччині, яка має дві системи С-400 та близько 120 ракет, ніж тій, що експлуатує 40 F-35", - зазначають журналісти.

Турецькі С-400

Як повідомляв УНІАН, у США заявили, що Туреччина не повинна більше зберігати російську систему протиповітряної оборони С-400, якщо вона хоче повернутися до програми виробництва та закупівлі винищувачів F-35.

США та Туреччина ведуть переговори щодо російського ЗРК і комплекту ракет до нього, які Анкара придбала близько десяти років тому, та її "бажання знову приєднатися" до програми F-35.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що продовжує переговори з усіма сторонами щодо майбутнього придбаних у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400.

Росія уточнила, що не заперечуватиме проти продажу Туреччиною своїх стратегічних зенітно-ракетних систем С-400 третій країні за певних умов. В Москві зазначили, що така можливість існує, коли країна, куди будуть переміщені ці системи С-400, є відповідальною та підтримує дружні відносини з Росією".

Перемовини щодо придбання ОАЕ систем С-400 розпочалися ще влітку. Наразі система протиповітряної оборони ОАЕ вже поєднує озброєння кількох держав. Зокрема, на озброєнні перебувають американські комплекси THAAD і Patriot PAC-3, південнокорейські KM-SAM, а також російські зенітні гарматно-ракетні комплекси "Панцир-С1".

На відміну від інших арабських країн Перської затоки, ОАЕ також придбали ізраїльські системи протиповітряної оборони. Серед них - дискретні придбання ракет Barak та SPYDER, призначені для протидії ворожим літакам, безпілотникам, крилатим ракетам та високоточним боєприпасам. Безпрецедентним кроком стало і те, що ізраїльська армія розгорнула в ОАЕ систему "Залізний купол" разом із військами для її експлуатації під час війни в Ірані.

Вас також можуть зацікавити новини: