Росія намагається знищити економіку України: озвучено масштаби втрат, - The Guardian

Повітряні тривоги обходяться Україні приблизно в 45 млн доларів за кожну годину простою бізнесу.

Російські атаки завдали українській економіці близько 10 мільярдів доларів збитків лише цього року. Серед цілей - промислові підприємства, склади, логістична інфраструктура і дата-центри, пише The Guardian.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко назвав це спробою "знищити практично всю економіку".

"Чого ми не передбачили повною мірою, так це того, як швидко Росія розробить ці реактивні дрони та почне використовувати їх для ударів по всьому", - зазначив міністр.

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За його словами, через атаки значна частина економіки змушена зупинятися, адже працівників відправляють в укриття, а сирени лунають до 10 годин на добу. Повітряні тривоги обходяться Україні приблизно в 45 млн доларів за кожну годину простою бізнесу. При цьому понад половина компаній продовжують працювати під час "жовтих" тривог.

Крім того, Росія фактично заблокувала українські порти на Чорному морі, через які до блокади відправляли основну частину експорту країни.

Щоб захиститися від майбутніх ударів, уряд обговорює, як дозволити більшій кількості приватних компаній купувати системи протиповітряної оборони. Водночас Кравченко застеріг, що бізнес ніколи не зможе повністю захиститися від російських ракет і дронів.

За його словами, Київ тепер прагне отримати додаткову підтримку від ЄС, Японії, Канади та Великої Британії, зокрема розглядається можливість дострокового надання кредитів, які були заплановані на наступний рік.

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україні необхідно залучити 20 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, щоб закрити частину потреб бюджету до кінця 2026 року. За його словами, від отримання цих коштів залежить фінансування виробництва озброєнь для продовження активних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що уряд у проєкті держбюджету України на 2027 рік пропонував підвищити податок на додану вартість до 21%, щоб запустити програму страхування бізнесу від воєнних ризиків. Планується сформувати загальний фонд у розмірі близько 5 млрд дол., який мають використовувати для швидкої компенсації бізнесу у разі страхових випадків, пов’язаних із війною.

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