Відмовився від повістки після ВЛК: суд виніс несподіване рішення

Після ВЛК чоловік відмовився отримувати повістку та письмово заявив про небажання служити. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації.

Лисянський районний суд Черкаської області розглянув справу військовозобов’язаного, якого обвинувачували в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік після проходження військово-лікарської комісії відмовився отримати повістку, а також письмово заявив про відмову від служби у Збройних Силах України, пише Судово-юридична газета.

Суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України, однак замість передбаченого цією статтею позбавлення волі призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Чоловік пройшов ВЛК і відмовився від повістки

Як встановив суд, чоловік перебував на військовому обліку як військовозобов’язаний. 5 травня 2025 року він пройшов медичний огляд військово-лікарською комісією.

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За результатами ВЛК його визнали придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах та установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

Правових підстав для відстрочки від мобілізації він не мав.

Того ж дня у приміщенні ТЦК та СП чоловікові запропонували під підпис отримати повістку про виклик на 17:00 для призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до Збройних Сил України. Однак він відмовився отримувати повістку. Через це склали відповідний акт.

Крім того, чоловік подав до ТЦК та СП письмову заяву, у якій повідомив, що відмовляється від проходження військової служби у ЗСУ.

За висновками суду, він знав про необхідність з’явитися до ТЦК о 17:00 5 травня, однак без поважних причин не прибув. Про причини неявки чоловік не повідомив і документів, які б підтверджували поважність причин, не надав.

Обвинувачений заявив про проблеми зі здоров’ям

У суді чоловік повністю визнав свою вину та розкаявся.

Він пояснив, що через стан здоров’я не може проходити військову службу. За його словами, він має тяжке захворювання, обмеження в рухах і подав документи для встановлення групи інвалідності.

Також чоловік зазначив, що на момент розгляду справи від служби не ухиляється. Він розповів, що після доставлення до ТЦК військовослужбовці повідомляли йому, що він буде направлений на передову, після чого він відмовився від служби.

Суд установив, що обвинувачений правильно розумів суть пред’явленого йому обвинувачення та добровільно визнав свою вину.

Суд врахував тяжкі захворювання

Призначаючи покарання, суд урахував низку обставин, які пом’якшують відповідальність.

Серед них – щире каяття чоловіка, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення шляхом повного визнання вини, а також тяжке захворювання.

Обставин, які обтяжують покарання, суд не встановив. Також суд зазначив, що чоловік раніше не був судимий, позитивно характеризувався за місцем проживання, не перебував на обліку в нарколога та психіатра.

До матеріалів справи він надав численні медичні виписки щодо тяжких захворювань суглобів, серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту. Як зазначено у вироку, чоловік неодноразово проходив стаціонарне лікування.

Суд також звернув увагу, що після відкриття кримінального провадження чоловіка більше не доставляли до ТЦК. У вироку зазначено, що за встановлених обставин уповноважені органи на той момент не могли мобілізувати його через тяжку хворобу, а чоловік мав пройти переогляд для вирішення питання щодо встановлення інвалідності.

Чому замість ув’язнення призначили штраф

Санкція статті 336 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Однак суд застосував частину першу статті 69 КК України, яка за наявності кількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості правопорушення, дозволяє призначити більш м’яке покарання.

Суд урахував, що чоловік раніше не судимий, визнав вину, розкаявся, позитивно характеризується та має низку тяжких захворювань.

У вироку також зазначено, що сам факт ухилення від призову не свідчить про те, що перебування людини в суспільстві становить небезпеку для суспільства, оточення чи окремих осіб.

Суд не знайшов підстав для звільнення чоловіка від відбування покарання з випробуванням, але визнав можливим призначити йому штраф як більш м’який вид покарання.

Яке покарання призначив суд

Лисянський районний суд Черкаської області визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Із застосуванням частини першої статті 69 КК України йому призначили штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 17 тисяч гривень.

Вирок може бути оскаржений до Черкаського апеляційного суду через Лисянський районний суд протягом 30 днів із дня його проголошення.

Мобілізація в Україні - інші справи

Раніше суд визнав незаконним рішення ТЦК про скасування відстрочки аспіранту та його мобілізацію. Було встановлено, що чоловік продовжував навчання й виконував індивідуальний план, а ТЦК не мав повноважень перевіряти успішність чи відвідування занять.

Крім того, Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав незаконними накази про мобілізацію чоловіка та його зарахування до списків особового складу. Суд встановив, що ще до призову він звертався за відстрочкою у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю.

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