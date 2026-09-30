Клінічна гігантоманія: нова версія російської 'Армати' здивувала навіть експертів

125-міліметрову гармату танка замінили на 152-міліметрову гладкоствольну.

Росія модернізувала танк Т-14 "Армата", фактично перетворивши його на нову машину, яка зможе вирішувати нехарактерні для основного бойового танка завдання. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

""Ростех" модифікував російський танк Т-14 "Армата" до рівня зенітно-ракетного комплексу малої дальності", – пише "Звезда".

За даними прокремлівського рупора, 125-мм гармата була замінена на 152-мм гладкоствольну з хромованим стволом. Це дозволило оснастити Т-14 протитанковими керованими ракетами "Корнет", дальність застосування яких заявляється до 10 000 метрів.

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Машину планують оснастити артилерійським боєприпасом сімейства "Краснополь" із донним газогенератором та супутниковою системою навігації. За задумом розробників, саме це дасть Т-14 змогу виконувати функції зенітного комплексу.

Окрім БпЛА "Птеродактиль", машина отримає ще один тип бортового безпілотника, призначений для розвідки та наведення високоточних боєприпасів на ціль на значних відстанях.

Боєкомплект машини складатиметься з 40 снарядів, 24 з яких розміщуватимуться в автоматі заряджання.

Нова версія танка зможе використовувати боєприпаси завдовжки понад 1 метр. Йдеться, зокрема, про спеціально розроблені "інтелектуальні осколково-фугасні та термобаричні снаряди з дистанційним підривом".

На додачу до всього цього росіяни вкотре підтвердили, що працюють над створенням безпілотної версії танка Т-14.

Що кажуть фахівці

Відомий дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко вкрай скептично поставився до інформації про нову "Армату". Він вважає, що ідея перетворення танка на зенітний комплекс за замовчуванням є абсурдною.

"Якась клініка у стилі радара на "Арматі", який бачить супутники. Я думав, що, аби їх за це жалюгідне позорище та пияцтво не посадили, вони будуть якомога рідше з’являтися на публіці та згадувати про "Армату", може, люди забудуть, але ні – вони пилятимуть по-новому", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Експерт вважає, що 152-мм гармата і "метрові боєприпаси" є наративами з минулої епохи, коли військові можливості танків намагалися оцінювати за довжиною снарядів і калібром гармати.

У свою чергу, фахівці військово-технічного порталу Defense Express вважають, що рівень гігантоманії, який російські пропагандисти закладають у концепцію апгрейду "Армати", наочно демонструє нерозуміння того, яку саме роль танк має відігравати на полі бою в умовах сучасної війни.

Російські танки – інші новини

Росія зазнала гігантських втрат бронетехніки у війні проти України. Водночас серед тисяч знищених російських танків немає жодного Т-14, хоча його у РФ завжди позиціонували як "найсучасніший". На Заході вважають, що Т-14 є дуже дорогим, через що використання такої машини в бойових діях стає економічно невиправданим.

У той же час російська оборонка продовжує постачати армії РФ танки Т-90М "Прорив" і глибоко модернізовані Т-72Б3М. Про передачу чергових партій цих машин повідомлялося у вересні. Машини отримали вдосконалений всеракурсний захист.

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