Росія атакувала Трипільську ТЕС: що відомо про наслідки удару

Ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону.

Сьогодні, 30 вересня, внаслідок чергової атаки Росії було пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС, повідомила пресслужба "Центренерго" у Facebook.

"Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", - зазначив генеральний директор ПАТ "Центренерго" Сергій Ісаченко.

За його словами, першочергове завдання в тому, щоб оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує.

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У пресслужбі "Центренерго" наголосили, що ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла.

Російська атака 30 вересня - головні новини

РФ атакувала столицю в ніч проти 30 вересня та вранці балістичними ракетами та БпЛА, наслідки ворожих обстрілів фіксувалися в 5 районах міста Києва, вже відомо про трьох загиблих.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону. За його словами, починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону.

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