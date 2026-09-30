Українець і росіянин зірвали масштабний теракт: нові деталі інциденту з літаком Flydubai

Наразі другого пілота з Оману допитують у Саудівський Аравії, оскільки він підозрюється у намірі спричинити катастрофу пасажирського авіалайнера.

Українець та росіянин, які летіли бортом Boeing 737 авіакомпанії Flydubai з Дубая до Тель-Авіва як звичайні пасажири, вочевидь, запобігли одному з найбільших авіаційних терактів за останні роки. Про це повідомляє Israel Hayom.

Як підтвердили ізраїльські посадовці, літаком керував громадянин Об’єднаних Арабських Еміратів, який був капітаном, а також другий пілот, який походить з Оману. Дедалі більша кількість доказів свідчить про те, що другий пілот мав намір захопити контроль над літаком та навмисно спричинити катастрофу з пасажирами на борту.

При цьому, хоча владні органи виключають варіант звичайного викрадення літака, вдалося з'ясувати, що надзвичайна ситуація на борту виникла внаслідок жорстокої бійки в кабіні пілота. Вважається, що протистояння розпочалося через відчайдушну спробу зупинити другого пілота від скоєння терористичного акту.

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Влада Ізраїлю визначає другого пілота з Оману як терориста. Влада Саудівської Аравії зараз допитує підозрюваного.

Як стверджують пасажири, пілоти втратили керування, а внаслідок протистояння в кабіні пілотів сорочки кількох людей були заляпані кров’ю. Катастрофи не сталося лише тому, що серед пасажирів перебували ще два пілоти - українець та росіянин.

"Звіти свідчать про те, що додатковий екіпаж пілотів – росіянин і українець – подорожували як пасажири і зрештою змогли безпечно посадити літак в Саудівській Аравії", - наголошується у повідомленні.

Зараз ретельно превіряють усі дані про екіпажі FlyDubai. Водночас, Ізраїль вирішив відправити евакуаційний рейс до Саудівської Аравії, щоб забрати застряглих громадян, очікуючи схвалення Ер-Ріяда. На борту літака було 170 людей з Ізраїлю.

Інцидент на борту літака Flydubai

Як повідомляв УНІАН, раніше з’явилися суперечливі дані про надзвичайну ситуацію на літаку авіакомпанії Flydubai і про можливу роль українця і росіянина на борту. Стверджувалося, що пілоти нібито сперечалися один з одним у своїй кабіні під час польоту, поки один із них не знепритомнів.

Літак було вимушено приземлено в аеропорту у Саудівській Аравії, а пасажирам було наказано залишатися на своїх місцях і не залишати їх, за винятком пілотів, яких вивели з літака.

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