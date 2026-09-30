РФ уперше застосувала реактивний дрон з ріжучим боєзарядом, - Флеш

КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

Російські військові, сьогодні, 30 вересня, вперше застосували реактивний дрон з особливим кумулятивно-ріжучим боєзарядом спеціального навантаження, ймовірно, щоб завдавати ударів по високовольтних опорах та залізних мостах. Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій", - пояснив Флеш.

За його словами, КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

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"Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач", - підкреслив фахівець.

Застосування дронів Росією

Нагадаємо, радник президента України Володимира Зеленського з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів, що російській ударний безпілотник "Шахед" ("Герань"), оснащений модулем "Сікер" захоплю та атакує ціль з автоматичним наведенням за кілометри.

За його словами, якщо погода хороша, а видимість становить 100 %, то таку ціль як локомотив або "будинок серед інших будинків" такий безпілотник захоплює за 5-6 кілометрів Якщо йдеться за корабель у морі, торговий центр або великий склад, то це 10 кілометрів.

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