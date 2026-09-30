Путін хоче для Росії 'гарантії безпеки' на кілька поколінь вперед

Путін також зазначив, що російська фінансова система та економіка почуваються впевнено.

Росія повинна забезпечити собі "гарантії безпеки" на кілька поколінь вперед. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, пише ТАСС.

За його словами, російський народ нікому не залякати і не зломити.

Путін впевнений, що вдасться на багато поколінь вперед забезпечити надійні "гарантії безпеки" та суверенітету Росії.

Відео дня

Диктатор заявив, що зберігаючи макроекономічну стабільність, треба повністю виконати соціальні зобов'язання та вирішити інші завдання та дати новий імпульс інвестиційному циклу в Росії.

Путін також зазначив, що російська фінансова система та економіка почуваються впевнено, головне – не допускати жодних помилок.

"Підсумки виборів знову підтвердили міцність політичної багатопартійної системи РФ та єдність народу", - сказав диктатор.

Інші абсурдні заяви з Кремля

Як повідомляв УНІАН, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков Росія продовжить війну проти України доти, доки не вважатиме свої національні інтереси повністю забезпеченими. За словами Пєскова, усі політичні сили висловили задоволення та гордість великою кількістю ветеранів так званої "СВО" серед обраних депутатів.

Також Пєсков заявив, що Україна має "заплатити ціну" за свої дії в останні місяці. Він сказав, що Москва нібито саме тому посилила удари по Україні. За словами речника Кремля, РФ хоче "покарати" Київ за дії останніх місяців. Він назвав останні російські удари по Україні "частиною цієї ціни".

Він вкотре зробив розмиту заяву щодо можливості відновлення мирних переговорів, сказавши, що президент РФ Володимир Путін "досить вичерпно висловився щодо позиції Росії стосовно переговорів щодо України".

Вас також можуть зацікавити новини: