РФ хоче бити 'Іскандерами' по всій Україні: експерт пояснив модернізацію балістики

РФ наразі не здатна досягати до будь-якої точки України своїми "Іскандерами", каже експерт.

Спроби РФ збільшити дальність своїх балістичних ракет мають дві цілі - убезпечити пускові установки та збільшити зону ураження в Україні. Про це в коментарі УНІАН розповів Павло Нарожний - засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт.

"Зараз, щоб дістати до Києва, їм треба підійти приблизно на 100 кілометрів до державного кордону. На такій відстані нам цілком реально їх дістати. Проблема зараз у тому, що балістична ракета рухається дуже швидко - це 3–5 швидкостей звуку. І тому на вогневій позиції така пускова установка перебуває дуже мало часу, кілька хвилин. І нам потрібно встигнути за цей час виявити її й завдати удару. Найкращий варіант для цього - балістичні ракети. Тобто вони намагаються убезпечити свої пускові, щоб ми не встигали їх уразити", - пояснив Нарожний.

Щодо другої мети експерт зазначив, що наразі РФ не здатна завдавати балістичних ударів по всій території України ракетами "Іскандер".

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"Вони хочуть мати можливість завдавати ударів по будь-якій частині території України. Зараз вони також це можуть робити, але не за допомогою ракет "Іскандер". Для цього в них є інші ракети з більшою дальністю. Але вони хочуть покривати цю відстань саме "Іскандерами"", - пояснив Нарожний.

Проблеми РФ з виробництвом балістики

Експерт зазначив, що для збільшення дальності ураження РФ може зіткнутися з низкою проблем. Серед них, зокрема, необхідність створення нової пускової установки.

"Стара пускова не зможе запускати таку велику ракету, бо нова ракета буде більшою за розмірами. І це означає необхідність розробки нової установки, що є непростим завданням. Водночас змін більшості компонентів у ракеті я не очікую. Думаю, навігаційна система, боєголовка - усе це залишиться від старої ракети", - пояснив експерт.

Він також прокоментував інформацію ГУР про те, що РФ має труднощі з нарощуванням темпів виробництва балістики.

"Під час виробництва балістики РФ стикається з низкою проблем. Це необхідність збільшувати площу виробництва, потреба захищати ці об’єкти. Тому що всі заводи з виробництва твердого палива - кожен із них завбільшки як 2–3 футбольні поля", - сказав Нарожний.

Друга проблема, за словами експерта, - це комплектуючі для таких ракет, оскільки вони мають низку високотехнологічних елементів.

"Балістична ракета під час польоту перебуває в дуже агресивному середовищі. Це і високі температури, і величезний тиск повітря на всі компоненти ракети. І все це доволі складно виробляти. Системи навігації також дуже непрості. Тут йдеться і про нові чіпи, і про нові антени. Тому я думаю, що суттєво наростити виробництво вони не можуть. За даними ГУР, РФ вдалося збільшити це виробництво, але йдеться приблизно про 10–12%. Збільшити його в рази вони не можуть", - пояснив Нарожний.

Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності не діє

Експерт зауважив, що припинення дії ДРСМД може впливати одразу на кількох гравців. Зокрема, для РФ це можливість почати нову гонку озброєнь із виготовленням великої кількості ракет. Водночас для Європи та України це створює нову загрозу.

"Європа раніше дуже прохолодно ставилася до своїх систем ППО. У них були Patriot, у деяких країнах були С-200, але вони не можуть збивати балістику. Останнім часом вони почали звертати увагу на цю проблему, закуповувати більше Patriot та розробляти власну систему SAMP/T. Але європейський комплекс SAMP/T однозначно не здатний захистити Європу в поточному форматі. Там темпи виробництва ракет - приблизно сотня на рік. Це приблизно стільки ж, скільки РФ випускає балістики на місяць. Тобто їм треба виробляти у 20 разів більше, аби вирішити проблему. Із закупівлею ракет до Patriot також є питання, чи здатні США забезпечити таку кількість ракет. Тобто припинення дії ДРСМД означає просто величезну небезпеку для Заходу з боку РФ", - пояснив Нарожний.

Російська балістика

Нагадаємо, раніше ГУР повідомили про те, що РФ планує вже до кінця року випробувати нову балістичну ракету з дальністю ураження до 800 кілометрів. Також у відомстві повідомляють про спроби РФ наростити темпи виробництва балістики.

Авіаексперт Богдан Долінце відзначав, що наразі у РФ на складах може зберігатися до 2000 балістичних ракет. За його словами, Москва може накопичувати цей арсенал для використання взимку, коли енергетика та теплові мережі працюватимуть на межі своїх можливостей.

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