Трамп може послабити санкції проти Росії: конгресмени звернулися з важливою заявою

Зокрема вони закликали Трампа схвалити санкційні заходи, які передбачені "законом Грема".

Група членів Палати представників Конгресу США закликала президента Дональда Трампа не послаблювати обмеження проти РФ, а навпаки застосувати "пекельні санкції". Таку заяву вони оприлюднили в X-акаунті Групи підтримки України в Конгресі.

Авторами є законодавці від обох партій Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Джо Вілсон. Така заява є відповіддю на повідомлення про те, що адміністрація президента США планує послабити санкції проти Росії в обмін на звільнення політичних в’язнів.

За їхніми словами, поки триває повномасштабна війна РФ та загроза союзникам Європи, США мають вжити всіх необхідних заходів, аби зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

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"Послаблення санкцій підбадьорить Росію та продовжить війну", - додали у заяві.

Крім того, вони закликали Трампа схвалити санкційні заходи, які передбачені "законом Грема". Президент США має оголосити про ці санкції до 18 жовтня.

Також конгресмени закликали адміністрацію швидко посилити економічний тиск на РФ. Вони вважають, що миру в Європі можливо досягти лише завдяки силі.

Що цьому передувало

Раніше видання The Atlantic писало, що Трамп може зняти частину санкцій з РФ ще до завершення війни в Україні. Зокрема кілька місяців тому посланець президента США Дональда Трампа у Східній Європі Джон Коул звернувся до нього із пропозицією щодо виходу із глухого кута у відносинах Вашингтона з Москвою.

Зазначається, що він запропонував йому зняти частину санкцій з РФ в обмін на звільнення політвʼязнів Кремля.

"Усе це працює на можливість встановлення миру. Чим більше взаємодії, тим більше компромісів – чи то економічних, чи ув’язнених, чи чогось іншого – крок за кроком веде до, сподіваюся, миру. Це свого роду місія", - сказав Коул.

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