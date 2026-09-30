Україна терміново шукає снаряди для F-16, аби збивати реактивні дрони, - Bloomberg

Українські війська вже шукають не так ракети, як звичайні снаряди для автоматичної гармати літака.

Україна веде переговори з європейськими країнами та виробниками озброєнь щодо термінової закупівлі десятків тисяч 20-мм снарядів для винищувачів F-16. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією.

Йдеться про боєприпаси для автоматичної гармати F-16, яка наразі є найбільш оперативним і економічно вигідним способом боротьби з російськими реактивними безпілотниками. За оцінками співрозмовників видання, на перехоплення одного такого дрона потрібно близько 150 снарядів, а загальна потреба може становити приблизно 10 тисяч боєприпасів на добу.

Потреба в такій зброї зросла на тлі активнішого застосування Росією реактивних дронів лінійки Shahed. Як зазначає видання, вони значно швидші за попередні версії безпілотників із поршневими двигунами, що ускладнює їхнє перехоплення наземними мобільними групами та фактично наближає характеристики цих дронів до крилатих ракет.

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Як зазначає Bloomberg, зараз Україна страждає від гострого дефіциту традиційних зенітних ракет, зокрема до систем Patriot, але 20-мм боєприпаси для F-16 доступні у світі у значно більших кількостях. Однак Україні необхідні великі партії в короткі строки.

Паралельно Україна намагається прискорити передачу трьох бельгійських F-16, поставка яких наразі очікується до кінця 2026 року. За словами президента Володимира Зеленського, Київ уже отримував боєприпаси для винищувачів від Бельгії, Іспанії та інших країн.

Крім того, Україна активно працює над власними системами боротьби з реактивними дронами.

Війна в Україні

Як писав УНІАН, Україна стикається з серйозними труднощами в технічному обслуговуванні винищувачів F-16, що може послабити її протиповітряну оборону на тлі масованих атак російських реактивних дронів.

Затримки у Бельгії призводять до того, що понад половина українських літаків перебуває у невизначеному стані й може стати недоступною до кінця року. Це створює ризик швидкого виснаження запасів ракет ППО та підвищує загрозу для міст і критичної інфраструктури. Україна розглядає можливість розширення обслуговування F-16 у себе чи в Румунії.

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