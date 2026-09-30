Німеччина починає виробляти власний пасажирський літак: як він виглядає

D328eco – 40-місцевий регіональний турбогвинтовий літак, створений на основі Dornier 328.

Deutsche Aircraft офіційно відкрила лінію кінцевого складання в аеропорту Лейпциг/Галле. Про це німецька компанія повідомила на своєму сайті.

Відкриття знаменує перехід програми літака D328eco від етапу розробки до серійного виробництва, перетворюючи Лейпциг на виробничий майданчик нового покоління регіональних літаків.

Відкриття підприємства також означає повернення авіабудування до Саксонії – вперше за понад 60 років. Лінія кінцевого складання посилює спроможність Німеччини самостійно проєктувати, випробовувати, виробляти та обслуговувати повітряні судна.

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Інвестиції в підприємство перевищили 100 млн євро. Потужності розраховані на щорічне виробництво до 48 літаків. Площа комплексу становить 60 500 квадратних метрів – приблизно як вісім футбольних полів. На території розташовані лінія кінцевого складання, ангар, логістичний центр та адміністративна будівля.

Довідка УНІАН. D328eco – це 40-місцевий регіональний турбогвинтовий літак, створений на основі Dornier 328. Базова модель здійснила перший політ у грудні 1991 року, її виробництво припинилося після банкрутства Fairchild Dornier у 2002 році.

Головна особливість D328eco – поєднання перевіреної часом платформи з найсучаснішими екологічними та цифровими технологіями.

Нова версія від Deutsche Aircraft отримала фюзеляж, подовжений до 23 метрів. Пасажиромісткість D328eco зросла до 40 місць, що приблизно на 20% більше, ніж у базової моделі. Літак оснащений новими турбогвинтовими двигунами PW127XT-S потужністю 2750 к. с. Кабіна екіпажу та авіоніка були оновлені.

Перший випробувальний літак D328eco викотили на підприємстві в Оберпфаффенгофені у травні 2025 року. На той момент компанія планувала отримати сертифікацію та ввести літак в експлуатацію у четвертому кварталі 2027 року.

Цивільна авіація – останні новини

Раніше нідерландський стартап Elysian Aircraft представив оновлену концепцію електричного пасажирського літака E9X, яка помітно відрізняється від попередньої версії. У попередній версії концепту літак мав вісім двигунів. Компанія перепроєктувала машину, так що в оновленому проєкті їх залишилося шість.

Крім того, нещодавно міжнародна компанія зі шведським корінням Heart Aerospace представила ES-36 – регіональний пасажирський літак із гібридно-електричною силовою установкою, який згодом планують запустити в серійне виробництво.

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