Німеччина збудувала найвищу вітрову турбіну у світі: скільки енергії вона вироблятиме

Її введення в експлуатацію заплановано на листопад.

Мегатурбіна, побудована у східній частині Німеччини, у вівторок досягла остаточної висоти 365 метрів, ставши найвищою вітровою турбіною у світі, повідомила компанія, яка її будує. Введення в експлуатацію заплановано на листопад.

"Телескопірування внутрішньої частини вежі" – техніка, що використовується для досягнення великих висот без застосування кранів, – "означає вирішальний крок у реалізації проєкту" у Шипкау, пише Antena 3 CNN.

Під час монтажу внутрішню частину вежі підняли на остаточну висоту за допомогою тросової підйомної системи – ця операція вимагала "ретельної координації". Роботи будуть завершені протягом кількох днів перед офіційним введенням в експлуатацію в листопаді.

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Що відомо про цю мегатурбіну

Ставши другою за висотою спорудою в Німеччині – всього на три метри нижчою за Берлінську телевежу (368 м), – вітрова турбіна в Шипкау, вежа якої сягає 300 м, спроектована так, щоб використовувати сильніші та стабільніші вітри для виробництва вдвічі більше енергії, ніж звичайна вітрова турбіна, за словами її проектувальника.

Побудована як одна з приблизно п’ятдесяти турбін вітропарку Шипкау, будівництво якого розпочалося у 2000 році, гігантська сталева конструкція має забезпечувати електроенергією, еквівалентною споживанню 7500 домогосподарств протягом цілого року.

Профінансований німецькою державою у розмірі від 20 до 30 мільйонів євро через Федеральне агентство з проривних інновацій (SPRIND), цей проєкт було реалізовано в гірничодобувному регіоні, де шахти поступово закриватимуться до 2038 року відповідно до кліматичних цілей Берліна.

Ця мегатурбіна – свідчення спроби найбільшої економіки Європи залишатися конкурентоспроможною в галузі енергетичних інновацій на тлі промислової кризи, нестачі інвестицій та зростання цін на енергоносії, спричинених війнами в Україні та Ірані.

Цей пілотний проєкт покликаний оцінити доцільність вітропарків "другого рівня", які дозволили б значно збільшити виробництво енергії без необхідності будівництва нових вітропарків, підкреслює Gicon.

Однак противники вітрової енергетики, зокрема ультраправа партія AfD, критикують гігантську турбіну за її вплив на ландшафт і біорізноманіття.

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