В українських лісах почали знаходити маслюків-мутантів (фото)

Фахівці кажуть, що вживати їх у їжу не можна, попри те, що це саме маслюки.

Вересень і жовтень - пік грибного сезону в Україні, коли на "тихе полювання" йдуть не лише досвідчені грибники, але й аматори. Люди діляться досвідом та консультуються з колегами у соцмережах.

Так, днями у популярній фейсбук-групі "Гриби" люди опублікували світлини досить дивних на вигляд маслюків і поцікавилися, чи вони їстівні.

На світлинах видно, що маслюки мають несиметричні і загалом неправильні форми. Більш досвідчені грибники у коментарях зазначили, що це звичайні маслюки, але заражені грибком Гіпоміцесом.

Відео дня

За словами фейсбук-"фахівців", подібне ураження нерідко зустрічається у трубчастих грибів. Уражений гриб деформується через руйнування його внутрішніх тканин. Вживати заражені гриби не можна.

"Гіпоміцес болетів золотистоспоровий - Категорично неїстівний (виділяє токсини і може викликати отруєння)", - написав під фото один з користувачів.

Згодом у тій самій групі в Фейсбук інший користувач опублікував свої фото маслюків з тією самою проблемою і тим самим запитанням - що це за гриби і чи можна їх вживати в їжу.

"Мені теж такий попадався. Говорили: маслюк-мутант", - відповіли в коментарях.

Гриби України

Як писав УНІАН, у лісі біля Луцька знайшли рідкісний гриб-гігант, схожий на баранячу голову. Його ідентифікували як листочня кучерява (спарасис кучерявий) – рідкісний гриб, який зовні нагадує велику кучеряву головку цвітної капусти й може важити до 10 кг. Він занесений до Червоної книги України, має статус "зникаючий" і трапляється переважно у старих хвойних лісах.

Також ми розповідали, що волинянка знайшла десять грибів-велетнів, один з "трофеїв" важив понад кілограм. За словами жінки, це найбільші гриби, які вона збирала у своєму житті.

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