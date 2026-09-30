Гучніші за бензопилу: вчені знайшли двох птахів із неймовірно сильним криком

Гучність пташиних криків надзвичайно різниться - від 64 до понад 120 децибел.

Дослідники у США та Бразилії записали крики 123 видів птахів - серед них два, чий крик за гучністю можна порівняти з відбійним молотком. Як пише Der Spiegel, про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Evolution. Послухати крики червононогої серієми та голомордого котинги можна в опублікованому матеріалі.

Йдеться, що бразильський одновусий котинга з 2019 року офіційно вважається найгучнішим птахом у світі. Тоді дослідники зафіксували його крик гучністю до 125,4 децибела - це голосніше за бензопилу. Однак Procnias albus, як цей вид називається латиною, може втратити світовий рекорд.

Біолог Джефф Подос, який досліджував вокалізацію цього птаха, разом із колегою Жоау Менезесом виявив ще два види, здатні конкурувати з одновусим котингою за звання найгучнішого птаха.

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Кандидатами стали червононогий серієма та голомордий котинга.

У червононогої серієми дослідники зафіксували найвищий середній рівень гучності, виміряний протягом 20 мілісекунд, - близько 121 децибела. А голомордий котинга продемонстрував найгучніший одиничний крик - майже 131 децибел.

"У повсякденному житті це найкраще порівняти з відбійним молотком", – сказав Жоау Менезес CNN.

"Втім, залишається питання, як саме визначати найгучнішого птаха у світі. Чи варто брати до уваги найгучніший одиничний крик? Середню гучність усіх його криків? І як довго потрібно вимірювати крик? Або ж слід враховувати середню максимальну гучність кількох особин одного виду? Тож наразі світовий рекорд залишається за одновусим котингою", - йдеться у статті.

Як гольф допомагає орнітологам

Подос і Менезес насправді не полюють за світовими рекордами, пояснюють автори. Науковців цікавить, яку роль відіграє еволюційна біологія у здатності птахів спілкуватися між собою. Зокрема, науковці досліджують, чи можна за фізичними характеристиками птаха передбачити, наскільки гучним буде його крик.

Для цього дослідники вирушили в дику природу - вони працювали в лісах американського штату Массачусетс, а також у різних регіонах Бразилії.

Проблема полягає в тому, що гучність пташиного крику безпосередньо залежить від відстані. З близької відстані крик буде значно гучнішим, ніж, наприклад, за 100 метрів. Тривалий час орнітологам було складно одночасно й надійно вимірювати амплітуду, тобто гучність крику, та відстань до птаха.

Останніми роками ситуація змінилася. Науковці почали використовувати технології з інших сфер. Зокрема, вони застосовують лазерні далекоміри, добре відомі у гольфі, а також високоточні портативні шумоміри, які фахівці з охорони праці використовують для вимірювання рівня шуму.

Завдяки цим даним дослідники стандартизують записи так, ніби крик птаха було почуто з відстані одного метра.

За словами Менезеса і Подоса, за допомогою такого обладнання вони зібрали дані про амплітуду криків 123 видів птахів. Для 113 із них рівень гучності раніше взагалі не вимірювали.

Дослідники виявили, що гучність пташиних криків надзвичайно різниться – від 64 децибел у колібрі до понад 120 децибел у голомордого котинги та червононогої серієми.

Найгучніші птахи мають міцну мускулатуру

За спостереженнями науковців, найгучніші птахи зазвичай були більшими за інших. Вони мали добре розвинені м'язи, які, ймовірно, дають змогу створювати сильніше стиснення повітря і, відповідно, видавати гучніші крики. Крім того, у таких птахів були ширші дзьоби.

Втім, отримані дані не дали однозначної відповіді на питання, яку саме екологічну чи еволюційну функцію виконує така надзвичайна гучність.

"Тепер ми знаємо деякі відповіді на питання, як це працює. Більше тіло і ширші дзьоби. Але питання, навіщо це потрібно, залишається відкритим", - сказав Менезес.

За його словами, ймовірно, науковцям потрібні дані про значно більшу кількість видів, щоб зрозуміти, що відбувається на екологічному та еволюційному рівнях.

Інші цікаві факти про птахів

Нагадаємо, за словами науковців, у деяких видів птахів спів закладений від народження, іншим доводиться вчитися – вони слухають та практикуються. Ба більше, шлях, яким вони йдуть, повністю залежить від їхнього генеалогічного дерева.

Так, мухоловкові мають здебільшого вроджені здібності до співу. Тому пташеня, вирощене в повній ізоляції, після досягнення зрілості все одно зможе видавати характерний для свого виду спів. Таким чином, з покоління в покоління їхні мелодії залишаються практично незмінними.

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