За прискорення процедури банкрутства ТОВ вимагали 16 тис. грн.

Дніпропетровськ. 9 вересня. УНІАН. У Дніпропетровській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили арбітражного керуючого ТОВ, який вимагав та отримав 16 тис. грн. від засновника зазначеного підприємства. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Кошти чоловік отримав за прискорення процедури банкрутства без проведення аудиторської перевірки.

Прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) КК України.