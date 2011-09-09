За прискорення процедури банкрутства ТОВ вимагали 16 тис. грн.

10:58, 09 вересня 2011
Кримінал
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Порушено кримінальну справу

Дніпропетровськ. 9 вересня. УНІАН. У Дніпропетровській області працівники управління Державної служби  боротьби з економічною злочинністю викрили арбітражного керуючого ТОВ, який вимагав та отримав 16 тис. грн. від засновника зазначеного підприємства. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Кошти чоловік отримав за прискорення процедури банкрутства без проведення аудиторської перевірки.

Прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого  ч.3 ст.368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) КК України.

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